Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Duygu Çelikel'in Cenaze Törenine Katıldı
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Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Duygu Çelikel'in Cenaze Törenine Katıldı

Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Duygu Çelikel'in Cenaze Törenine Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Sel afetinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Duygu Çelikel kızımızı, Kastamonu İnebolu ilçesine bağlı Evrenye Dibek Köyü'nde Hakk'a uğurluyoruz.

Sel afetinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Duygu Çelikel kızımızı, Kastamonu İnebolu ilçesine bağlı Evrenye Dibek Köyü'nde Hakk'a uğurluyoruz.

Rabbim ailesine sabr-ı cemil ihsan eylesin, makamı ali olsun inşallah pic. twitter. com/cOVhmwkhGX

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 20, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Duygu Çelikel'in Cenaze Törenine Katıldı - Haberler
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