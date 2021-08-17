Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrilerimizin Cenaze Törenine Katıldı
Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel afetinde hayatını kaybeden Gizem Meryem Özgün kızımızı ve hemşehrimiz Selim Çağlar'ı Hakk'a uğurladık.
Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel afetinde hayatını kaybeden Gizem Meryem Özgün kızımızı ve hemşehrimiz Selim Çağlar'ı Hakk'a uğurladık.
Rabbim, ailelerine sabr-ı cemil ihsan eylesin. Makamları ali olsun inşallah pic. twitter. com/GDWQTeqcLg
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 17, 2021
Kaynak: Habermetre