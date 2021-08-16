Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrilerimizin Cenaze Törenine Katıldı
Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Meryem Avcı Hanımefendi ile evlatları Şule Nur ve Şevval'i, Bozkurt'ta Hakk'a uğurluyoruz.
Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Meryem Avcı Hanımefendi ile evlatları Şule Nur ve Şevval'i, Bozkurt'ta Hakk'a uğurluyoruz.
Rabbim, ailelerine sabr-ı cemil ihsan eylesin, makamları ali olsun inşallah pic. twitter. com/ri1oCulO1Z
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 16, 2021
Kaynak: Habermetre