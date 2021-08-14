Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Arama Kurtarma Çalışmalarının Devam Ettiği Bölgede İncelemelerde Bulundu

Kastamonu Bozkurt'ta, kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin el birliğiyle, arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ediyor pic. twitter. com/BYKuTgtOBl— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 14, 2021.