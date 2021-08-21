Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakanımız Sn. @suleymansoylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında Kastamonu Bozkurt'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/JVnBAQWzbn— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 20, 2021.