Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. @deryayanikashb, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında Kastamonu Bozkurt'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/eaZk6MEXHU— T. C.