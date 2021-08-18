Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. @deryayanikashb, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında Kastamonu Bozkurt'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/eaZk6MEXHU— T. C.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. @deryayanikashb, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum'un başkanlıklarında Kastamonu Bozkurt'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/eaZk6MEXHU
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) August 18, 2021
Kaynak: Habermetre