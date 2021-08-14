Bakanımız Sn. Soylu Kastamonu Bozkurt'ta Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. @murat_kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. @fatih_donmez'in başkanlıklarında Kastamonu Bozkurt'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/vp3nwVTqtx— T. C.