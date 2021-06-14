Bakanımız Sn. Soylu Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
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Bakanımız Sn. Soylu Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti

Bakanımız Sn. Soylu Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @Jandarma Teşkilatı'mızın 182. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/bjg8VvKoph— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 14, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @Jandarma Teşkilatı'mızın 182. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/bjg8VvKoph

— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 14, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti - Haberler
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