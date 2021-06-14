Bakanımız Sn. Soylu Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @Jandarma Teşkilatı'mızın 182. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/bjg8VvKoph— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 14, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @Jandarma Teşkilatı'mızın 182. Kuruluş Yıl Dönümü vesilesiyle Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki heyeti kabul etti pic. twitter. com/bjg8VvKoph
— TC İçişleri Bakanlığı Maske?? Mesafe-? Temizlik?? (@TC_icisleri) June 14, 2021
Kaynak: Habermetre