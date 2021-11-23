Bakanımız Sn. Soylu INTERPOL Başkanı Sn. Kim Jong Yang ve INTERPOL Genel Sekreteri Sn. Jurgen Stock ile Bir Araya Geldi - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu INTERPOL Başkanı Sn. Kim Jong Yang ve INTERPOL Genel Sekreteri Sn. Jurgen Stock ile Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu INTERPOL Başkanı Sn. Kim Jong Yang ve INTERPOL Genel Sekreteri Sn. Jurgen Stock ile Bir Araya Geldi

161 ülkeden; 16 Bakan ile birlikte toplam, 666 katılımcıyı ülkemizde ağırlıyoruz, heyecanlıyız...İstanbul'da gerçekleştirilen INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı öncesi INTERPOL Başkanı Sn. Kim Jong Yang ve INTERPOL Genel Sekreteri Sn. Jurgen Stock ile bir araya geldik pic. twitter. com/EvGJT5Wt7E—

İSTANBUL (Habermetre) - 161 ülkeden; 16 Bakan ile birlikte toplam, 666 katılımcıyı ülkemizde ağırlıyoruz, heyecanlıyız...

İstanbul'da gerçekleştirilen INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı öncesi INTERPOL Başkanı Sn. Kim Jong Yang ve INTERPOL Genel Sekreteri Sn. Jurgen Stock ile bir araya geldik pic. twitter. com/EvGJT5Wt7E

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 23, 2021

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