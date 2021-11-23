Bakanımız Sn. Soylu INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı Vesilesiyle Kurulan Tanıtım Standları ve Polis Müzesi'ni Ziyaret Etti - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı Vesilesiyle Kurulan Tanıtım Standları ve Polis Müzesi'ni Ziyaret Etti

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Bakanımız Sn. Soylu INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı Vesilesiyle Kurulan Tanıtım Standları ve Polis Müzesi'ni Ziyaret Etti

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, 161 ülkeden katılım sağlanan INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı vesilesiyle kurulan tanıtım standları ve Polis Müzesi'ni ziyaret etti pic. twitter. com/2xJC39CXHG— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 23, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu, 161 ülkeden katılım sağlanan INTERPOL 89. Genel Kurulu Toplantısı vesilesiyle kurulan tanıtım standları ve Polis Müzesi'ni ziyaret etti pic. twitter. com/2xJC39CXHG

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 23, 2021

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