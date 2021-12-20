Bakanımız Sn. Soylu ile Litvanya İçişleri Bakanı Sn. Agne Bilotaite Arasında Videokonferans Yöntemiyle Görüşme Gerçekleştirildi - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu ile Litvanya İçişleri Bakanı Sn. Agne Bilotaite Arasında Videokonferans Yöntemiyle Görüşme Gerçekleştirildi

Bakanımız Sn. Soylu ile Litvanya İçişleri Bakanı Sn. Agne Bilotaite Arasında Videokonferans Yöntemiyle Görüşme Gerçekleştirildi
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????-?????Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile Litvanya İçişleri Bakanı Sn. Agne Bilotaite arasında videokonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirildi pic. twitter. com/kWMV0o6KuH— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 20, 2021.

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Bakanımız Sn. @suleymansoylu ile Litvanya İçişleri Bakanı Sn. Agne Bilotaite arasında videokonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirildi pic. twitter. com/kWMV0o6KuH

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 20, 2021

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