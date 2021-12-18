Bakanımız Sn. Soylu Budapeşte'de Gül Baba Türbesi ile Osmanlı Devleti'nin Son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın Kabrini Ziyaret Etti
Bakanımız Sn. @suleymansoylu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Gül Baba Türbesi ile Osmanlı Devleti'nin son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti pic. twitter. com/LQjXGe4KFQ— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 17, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Gül Baba Türbesi ile Osmanlı Devleti'nin son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti pic. twitter. com/LQjXGe4KFQ
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 17, 2021
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