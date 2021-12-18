Bakanımız Sn. Soylu Budapeşte'de Gül Baba Türbesi ile Osmanlı Devleti'nin Son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın Kabrini Ziyaret Etti - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu Budapeşte'de Gül Baba Türbesi ile Osmanlı Devleti'nin Son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın Kabrini Ziyaret Etti

Bakanımız Sn. Soylu Budapeşte'de Gül Baba Türbesi ile Osmanlı Devleti'nin Son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın Kabrini Ziyaret Etti
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Bakanımız Sn. @suleymansoylu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Gül Baba Türbesi ile Osmanlı Devleti'nin son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti pic. twitter. com/LQjXGe4KFQ— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 17, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Gül Baba Türbesi ile Osmanlı Devleti'nin son Budin Beylerbeyi Abdurrahman Abdi Paşa'nın kabrini ziyaret etti pic. twitter. com/LQjXGe4KFQ

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) December 17, 2021

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