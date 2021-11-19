Bakanımız Sn. Soylu, Beraberindeki Heyetle Birlikte Roma Büyükelçiliğimizi Ziyaret Etti

AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma ziyareti kapsamında, beraberindeki heyetle birlikte, Roma Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Roma ziyareti kapsamında, beraberindeki heyetle birlikte, Roma Büyükelçiliğimizi ziyaret etti pic. twitter. com/H6KtDeMdxp

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 18, 2021

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