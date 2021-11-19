Bakanımız Sn. Soylu, Beraberindeki Heyetle Birlikte Roma Büyükelçiliğimizi Ziyaret Etti
Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma ziyareti kapsamında, beraberindeki heyetle birlikte, Roma Büyükelçiliğimizi ziyaret etti.
AKDENİZ, MERSİN (Habermetre) - Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, 2021 Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma ziyareti kapsamında, beraberindeki heyetle birlikte, Roma Büyükelçiliğimizi ziyaret etti. Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Roma ziyareti kapsamında, beraberindeki heyetle birlikte, Roma Büyükelçiliğimizi ziyaret etti pic. twitter. com/H6KtDeMdxp
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 18, 2021
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