Bakanımız Sn. Soylu Batman Üniversitesi Rektörümüz Sn. İdris Demir ve Kıymetli Hocalarımızı Makamında Ağırladı
Yeni Türkiye'yi, Güçlü Türkiye'yi, geleceğe taşıyacak olan gençlerimizle bir aradayız ??Batman Üniversitesi'nden yeni mezun olan gençlerimiz, Batman Üniversitesi Rektörümüz Sn. İdris Demir ve kıymetli hocalarımızla birlikte misafirimiz pic. twitter.
Yeni Türkiye'yi, Güçlü Türkiye'yi, geleceğe taşıyacak olan gençlerimizle bir aradayız ??
Batman Üniversitesi'nden yeni mezun olan gençlerimiz, Batman Üniversitesi Rektörümüz Sn. İdris Demir ve kıymetli hocalarımızla birlikte misafirimiz pic. twitter. com/4adxISltJU
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 23, 2021
Kaynak: Habermetre