Bakanımız Sn. Soylu Batman Üniversitesi Rektörümüz Sn. İdris Demir ve Kıymetli Hocalarımızı Makamında Ağırladı

Yeni Türkiye'yi, Güçlü Türkiye'yi, geleceğe taşıyacak olan gençlerimizle bir aradayız ??Batman Üniversitesi'nden yeni mezun olan gençlerimiz, Batman Üniversitesi Rektörümüz Sn. İdris Demir ve kıymetli hocalarımızla birlikte misafirimiz pic. twitter.