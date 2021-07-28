Bakanımız Sn. Soylu Artvin'de Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrimiz Serdar Yiğit'in Cenaze Törenine Katıldı
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Bakanımız Sn. Soylu Artvin'de Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrimiz Serdar Yiğit'in Cenaze Törenine Katıldı

Bakanımız Sn. Soylu Artvin'de Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrimiz Serdar Yiğit'in Cenaze Törenine Katıldı
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Artvin'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Serdar Yiğit'i, Murgul Merkez Camii'nde Hakk'a uğurluyoruz.

Artvin'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Serdar Yiğit'i, Murgul Merkez Camii'nde Hakk'a uğurluyoruz.

Rabbim, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin; mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah pic. twitter. com/Xg6S6cwjVK

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 28, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Artvin'de Yaşanan Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrimiz Serdar Yiğit'in Cenaze Törenine Katıldı - Haberler
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