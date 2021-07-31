Bakanımız Sn. Soylu Antalya Manavgat'ta Çıkan Yangın Felaketinde Hasar Gören Belenobası Mahallesi'nde Hemşehrilerimizle Bir Araya Geldi
Antalya Manavgat'ta çıkan yangın felaketinde hasar gören Belenobası Mahallesi'nde hemşehrilerimizle bir araya geldik.
Antalya Manavgat'ta çıkan yangın felaketinde hasar gören Belenobası Mahallesi'nde hemşehrilerimizle bir araya geldik.
Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar; Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır, emrindedir ve destekçisidir pic. twitter. com/sCWdpuepgS
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 30, 2021
Kaynak: Habermetre