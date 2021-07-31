Bakanımız Sn. Soylu Antalya Manavgat'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @TC_Disisleri Sn. @MevlutCavusoglu, @TCTarim Sn. @bekirpakdemirli, @csbgovtr Sn. @murat_kurum, @UABakanligi Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında; Antalya Manavgat'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/ayFZz3XADh— T. C.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, @TC_Disisleri Sn. @MevlutCavusoglu, @TCTarim Sn. @bekirpakdemirli, @csbgovtr Sn. @murat_kurum, @UABakanligi Sn. @akaraismailoglu'nun başkanlıklarında; Antalya Manavgat'ta, Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştiriliyor pic. twitter. com/ayFZz3XADh
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 30, 2021
Kaynak: Habermetre