Bakanımız Sn. Soylu Antalya'da Çıkan Yangın Felaketinde Hayatını Kaybeden Hemşehrimiz Hasan Ali Yüksel'in Cenaze Törenine Katıldı
Antalya'da çıkan yangın felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Hasan Ali Yüksel'i, Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde Hakk'a uğurluyoruz.
Antalya'da çıkan yangın felaketinde hayatını kaybeden hemşehrimiz Hasan Ali Yüksel'i, Akseki Kepezbeleni Mahallesi'nde Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim, ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah... @BY pic. twitter. com/uYMrKClEEI
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2021
Kaynak: Habermetre