Bakanımız Sn. Soylu Afrin'de Geçtiğimiz Ay YPG/PKK Terör Örgütü'nün Saldırısına Uğrayan Şifa Hastanesi'nde İncelemelerde Bulundu
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Afrin'de geçtiğimiz ay, YPG/PKK Terör Örgütü'nün insanlık dışı alçak saldırısına uğrayan Şifa Hastanesi'nde incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/zZQMH8F62s— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 20, 2021.
Bakanımız Sn. @suleymansoylu, Afrin'de geçtiğimiz ay, YPG/PKK Terör Örgütü'nün insanlık dışı alçak saldırısına uğrayan Şifa Hastanesi'nde incelemelerde bulunuyor pic. twitter. com/zZQMH8F62s
— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 20, 2021
Kaynak: Habermetre