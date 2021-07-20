Bakanımız Sn. Soylu Afrin'de Emniyet Yerleşkesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Binası ve Valilik Misafirhanesini Ziyaret Etti

Bakanımız Sn. @suleymansoyluAfrin'de, Emniyet Yerleşkesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Binası ve Valilik Misafirhanesi ziyaretinde, Polis, Jandarma ve orada görev yapmakta olan personel ile bayramlaştı pic. twitter. com/wUzzezcBYj— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 20, 2021.