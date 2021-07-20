Bakanımız Sn. Soylu Afrin'de Emniyet Yerleşkesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Binası ve Valilik Misafirhanesini Ziyaret Etti
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Bakanımız Sn. Soylu Afrin'de Emniyet Yerleşkesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Binası ve Valilik Misafirhanesini Ziyaret Etti

Bakanımız Sn. Soylu Afrin'de Emniyet Yerleşkesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Binası ve Valilik Misafirhanesini Ziyaret Etti
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Bakanımız Sn. @suleymansoyluAfrin'de, Emniyet Yerleşkesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Binası ve Valilik Misafirhanesi ziyaretinde, Polis, Jandarma ve orada görev yapmakta olan personel ile bayramlaştı pic. twitter. com/wUzzezcBYj— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 20, 2021.

Bakanımız Sn. @suleymansoylu

Afrin'de, Emniyet Yerleşkesi, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Binası ve Valilik Misafirhanesi ziyaretinde, Polis, Jandarma ve orada görev yapmakta olan personel ile bayramlaştı pic. twitter. com/wUzzezcBYj

— T. C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) July 20, 2021

Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sn. Soylu Afrin'de Emniyet Yerleşkesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Binası ve Valilik Misafirhanesini Ziyaret Etti - Haberler
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