Bakanımız Sn. Soylu Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde Muhtarlarımız ve Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi - Haberler
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Bakanımız Sn. Soylu Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde Muhtarlarımız ve Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakanımız Sn. Soylu Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde Muhtarlarımız ve Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/C1q3dlKLW5— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 14, 2021.

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/C1q3dlKLW5

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 14, 2021

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