Bakanımız Sn. Soylu Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde Muhtarlarımız ve Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi
Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/C1q3dlKLW5— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 14, 2021.
ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'nde Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle bir aradayız pic. twitter. com/C1q3dlKLW5
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 14, 2021
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