Bakanımız Sn. Soylu 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu Toplantısı'na Katıldı
#CanlıYayın?? |??Ankara | 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu Toplantısı https://t.
#CanlıYayın?? |??Ankara | 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu Toplantısı https://t. co/i7ewky32MR
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 24, 2021 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin çıkış noktası, insanın hata yapabilecek olduğudur.
Trafikte yeni dönem stratejimiz; insanları hata yapmayacak hale getirmek, aynı zamanda trafikte olası hataları telafi edecek bir sistem geliştirmek mantığına dayanmaktadır https://t. co/5f0dl4Gb8e pic. twitter. com/vH38ICUgMp
— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 24, 2021
Kaynak: Habermetre