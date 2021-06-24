Bakanımız Sn. Soylu 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu Toplantısı'na Katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanımız Sn. Soylu 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu Toplantısı'na Katıldı

Bakanımız Sn. Soylu 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu Toplantısı'na Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

#CanlıYayın?? |??Ankara | 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu Toplantısı https://t.

#CanlıYayın?? |??Ankara | 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu Toplantısı https://t. co/i7ewky32MR

Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 24, 2021 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nin çıkış noktası, insanın hata yapabilecek olduğudur.

Trafikte yeni dönem stratejimiz; insanları hata yapmayacak hale getirmek, aynı zamanda trafikte olası hataları telafi edecek bir sistem geliştirmek mantığına dayanmaktadır https://t. co/5f0dl4Gb8e pic. twitter. com/vH38ICUgMp

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 24, 2021

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tolga Yüce Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Elmas Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakanımız Sn. Soylu 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu Toplantısı'na Katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:11:47. #1.15#

title