Bakanımız Sayın Yanık, Şanlıurfa'da "Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması" Programına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, kooperatifçiliğin imece kültürünün bir sonucu olduğunu belirterek, "Bugün kooperatifler eliyle birbirimizin eksiğini tamamlarken sonuç itibariyle de içinde yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, kooperatifçiliğin imece kültürünün bir sonucu olduğunu belirterek, "Bugün kooperatifler eliyle birbirimizin eksiğini tamamlarken sonuç itibariyle de içinde yaşadığımız toprağın geleceğini beraber inşa ediyoruz. Bu gelecek inşası konusunu hepimizin unutmaması gerekiyor" dedi.

Bakan Yanık, Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması programı için geldiği Şanlıurfa'da program öncesi bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yanık, ilk önce il valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Abdullah Erin ile görüşen Bakan Yanık, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aydın Valiliği'nde şeref defterini imzalayan Yanık, Şanlıurfa'da bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirdi. Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yanık, Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'den çalışmalar ve sosyal hizmetler alanında yapılan faaliyetler hakkında brifing aldı. Yanık, Şanlıurfa'nın potansiyelini daha çok ortaya çıkaracak çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Bakan Yanık, daha sonra Şanlıurfa 15 Temmuz Şehitleri Çocuk Evindeki çocukları ve 15 Temmuz şehidi Mustafa Direkli'nin ailesini de ziyaret etti.

"2002'den bu yana şehirlerde sosyal hizmet ve sosyal politikalar anlamında çok şey değişti"

Ziyaretlerin sonrasında Bakan Yanık, 'Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşması' programına katıldı. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Yanık, Anadolu coğrafyasındaki bütün şehirlerin birbirinden kıymetli ve içerisinde derin bir kültür barındırdığını söyledi. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana çok şeyin değiştiğini aktaran Yanık, "AK Parti döneminde sosyal politikalar anlamında Türkiye'nin dört bir köşesinde ele alınmayan her hangi bir başlık yok" dedi.

Yanık, geçmiş dönemde sağlık alanında yaşanan sıkıntılardan bahsederek, "Bugün bizim sağlık ve sigorta sistemimizin uluslararası veya yerel otoritelerin onaylayıp karşılamadığı bir tedavi yöntemi yok. Ne kadar pahalı olursa olsun hepsini karşılıyoruz. Sosyal hizmetler olarak bizler Bakanlığımız üzerinden, 42 ayrı kalemde sosyal yardım yapıyoruz" dedi. Bir toplumun sosyal yardımlarla desteklenmesinin çok önemli olduğunu bildiklerini aktaran Yanık, daha önemlisinin ise çalışabilecek güçte olan kişilerin üretim sürecine dahil edilmesi olduğunu söyledi.

Yanık, bunun en önemli başlıklarından birisinin de kadınlar olduğunu aktararak, "Bizim bulunduğumuz coğrafyada ve yaşadığımız dünyada çok güçlü, ayakları üzerinde duran, geleceği inşa eden bir ülke olma yolunda daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Anadolu kadınları her zaman çok üretken ve çok dirayetlidir. ve yuvayı dişi kuş yapar dedirtecek kadar himaye eden, derleyen, toplayan ve evini, ocağını kendisinin etrafında kuran karakterdedir. " dedi.

"Kooperatifçilik imece kültürünün sonucudur"

Bakan Derya Yanık, kadın kooperatif buluşmasının 7'ncisinin Şanlıurfa'da gerçekleştirildiğini aktararak, bu buluşmaların diğer bölgelerde de devam edeceğini söyledi. Güneydoğu Anadolu coğrafyasında kadınların, bütün geride bıraktıkları zor zamanlara rağmen ayakta durarak toplumu inşa etme başarısının çok net bir şekilde görüldüğünü anlatan Yanık, bu kadınların her birine çok güvendiklerini dile getirdi. Kadın Kooperatifleri Güneydoğu Anadolu Buluşmasının, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü bir projenin buluşması olduğunu aktaran Yanık, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere çalışmayı destekleyenlere teşekkür etti.

Bakan Yanık, hayatı ve geleceği kadın erkeğin birlikte inşa etmesi gerektiğinin altını çizerek, bunun da kooperatifçilik kültürüyle gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. Kooperatiflerle insanların birbirlerinin eksikliklerini tamamladığını vurgulayan Yanık, şöyle devam etti:

"Kadın ve erkekler olarak hayatı ve geleceği beraber inşa etmekle yükümlü insanlarız. Birlikten kuvvet doğar inancına sahip insanlarız. İmece kültürü Anadolu topraklarının hücrelerine kadar işlemiş bir kültürdür, kooperatifçilik de işte birlikten kuvvet doğar fikrinin, bir anlamda imece kültürünün sonucudur. Bizim çok esaslı, çok içeriden yaşadığımız bir duygunun eseridir kooperatifçilik. Kooperatifçiliğin ruh halini Anadolu toprakları geçmişinde çok içerden yaşamıştır, birbirine omuz vermeyi, birbirine el vermeyi, birbirinin eksiğini tamamlamayı, yokluğunu gidermeyi zaten yapagelmiştir. Bugün kooperatifler eliyle birbirimizin eksiğini tamamlarken sonuç itibariyle de içinde yaşadığımız toprağın geleceğini de beraber inşa ediyoruz. Bu gelecek inşası konusunu hepimizin unutmaması gerekiyor. "

"Sizlerin yaptığı her çalışmanın içerisinde büyük bir mutlulukla yer alacağız"

Bakan Yanık, birlikte mücadele etmenin önemine vurgu yaparak, "Güçlü olmak, ayakta kalmak ve geleceğimizi sahip olduğumuz kültür ve değerler sistemiyle kurabilmek için birlikte mücadele ederek çalışmak zorundayız. Biz bu desteği Bakanlık olarak her zaman yetkimiz ve imkanlarımız sınırlarında sizlere vermeye hazırız. Sizlerin yaptığı her çalışmanın içerisinde büyük bir mutluluk ve heyecanla büyük bir aşkla yer alacağımızı ifade ediyorum. " dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Yanık toplantı salonun dışındaki alanda kadın kooperatifleri tarafından kurulan stantları gezerek kadınlarla sohbet etti ve buradaki ürünleri inceledi.

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Kaynak: Habermetre