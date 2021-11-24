BAKANIMIZ SAYIN MAMUT ÖZER VE 81 İLİ TEMSİLEN ANKARA'MIZDA BULUŞAN ÖĞRETMENLERİMİZ, BAŞÖĞRETMEN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ZİYARET ETTİLER

ANKARA (Habermetre) - Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER'in başkanlığındaki heyet ve 81 ili temsilen Ankara'mızda buluşan öğretmenlerimiz, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ziyaret etti. "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla gerçekleşen ve Aslanlı Yol'da yürüyüşle başlayan ziyaret, Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER'in; üzerinde ay yıldız bulunan çelengi sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER'in, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasıyla Anıtkabir'deki ziyaret programı sona erdi. Ziyarette, Müdürümüz Sayın Harun FATSA ve Müdür Yardımcımız Abdurrahman TÜLÜCE de bulundular.

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