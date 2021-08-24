BAKANIMIZ SAYIN MAHMUT ÖZER, SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI BOZKURT'TA İNCELEMELERDE BULUNDU

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hasar gören yerleşim birimlerinde incelemelerde bulundu.

Bozkurt Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, Ezine Çayı'nın kenarındaki yıkılan apartmanların bulunduğu alanda ve ilçe merkezinde selden etkilenen iş yerlerindeki çalışmaları inceledi.

Selde ailesini kaybeden öğrenci ve öğretmenlerin evlerine taziye ziyaretinde bulunarak kendilerine başsağlığı diledi. Vefat eden Öğretmen Duygu Çelik'in isminin çalıştığı anaokuluna verileceği belirtildi.

Ayrıca çocuklarla sohbet eden Bakanımız Sayın Mahmut ÖZER, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Kaynak: Habermetre