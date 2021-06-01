Bakanımız Sayın Derya Yanık: "Evde Bakım Yardımı Alan 500 Binin Üzerindeki Engelli ve Yakını İçin Aşılama Başlıyor"
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Bakanımız Sayın Derya Yanık: "Evde Bakım Yardımı Alan 500 Binin Üzerindeki Engelli ve Yakını İçin Aşılama Başlıyor"

Bakanımız Sayın Derya Yanık: 'Evde Bakım Yardımı Alan 500 Binin Üzerindeki Engelli ve Yakını İçin Aşılama Başlıyor'
Habermetre - Haberler | Toplum

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, Kovid-19'la mücadele kapsamında Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerindeki engelli kişi ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanacağını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, Kovid-19'la mücadele kapsamında Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerindeki engelli kişi ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanacağını açıkladı.

Bakan Yanık, Türkiye'nin hem gelişmiş sağlık altyapısı hem de sosyal hizmetlere verdiği özel önemle salgınla mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Salgının etkilerine karşı risk altında bulunan engellilerin Kovid-19'a karşı aşılanmasının özel önem taşıdığına işaret eden Yanık, şunları kaydetti:

"Ocak ayı içerisinde kuruluşlarımızda bakım hizmeti alan engellilerimizin aşılanması tamamlandı. Şimdi Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerinde engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanması işlemine kademeli olarak başlanıyor. Salgınla mücadelemize özel destek veren Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve engellilerimizi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. "

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Kaynak: Habermetre

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Bakanımız Sayın Derya Yanık: "Evde Bakım Yardımı Alan 500 Binin Üzerindeki Engelli ve Yakını İçin Aşılama Başlıyor" - Haberler
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