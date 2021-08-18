Bakanımız Derya Yanık: "Sinop'a 13 Milyon Lira Nakdi Yardım Göndermiştik. İhtiyaç Oldukça Nakdi Yardımlara Devam Edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Yanık, Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrası yapılan maddi yardımlara ilişkin "Sinop'a 13 milyon lira nakdi yardım göndermiştik. İhtiyaç oldukça nakdi yardımlara devam edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Yanık, Sinop'ta yaşanan sel felaketi sonrası yapılan maddi yardımlara ilişkin "Sinop'a 13 milyon lira nakdi yardım göndermiştik. İhtiyaç oldukça nakdi yardımlara devam edeceğiz. " dedi.

Bakan Yanık, Batı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan yağış sonrası sel felaketi yaşanan Sinop'ta karadan ve havadan incelemelerde bulundu. Sinop Ayancık Kriz Merkezi'nde koordinasyon toplantısı yapan Bakan Yanık, yetkililerden sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yanık, daha sonra Sinop'ta selden etkilen Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyüne geçti. Selden zarar gören aileleri, yurtta kalan afetzedeleri ziyaret eden ve sorunlarını dinleyen Yanık, hasar gören yerleri inceledi.

Köy merkezinde afetzedelerle bir araya gelen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Yanık, selde hayatını kaybedenler için de başsağlığı diledi.

"İhtiyaç oldukça nakdi yardımlara devam edeceğiz"

Ziyaretlerin ardından gazetecilere değerlendirmede bulunan Bakan Derya Yanık, afetin büyüklüğüne rağmen AFAD'ın koordinasyonunda, bütün kurum ve kuruluşların hızlı şekilde organize olduğunu belirtti. Yanık, "Bakanlık olarak Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında iki temel görevimiz var. Biri, ayni yardımları organize etmektir. Sosyal yardımları zaten Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden ilk günden itibaren bölgeye gönderdik ve göndermeye de devam ediyoruz. Tespitler yapıldıkça ve ihtiyaç hasıl oldukça da takviye yapacağız. " diye konuştu.

Bakan Yanık, şimdi ayni yardımları organize etmeye başladıklarına işaret ederek, "Hem Sosyal Market hem bizim ayni yardım merkezlerimizde arkadaşlarımız çok hızlı biçimde organize oldu. Bir taraftan ayni yardım malzemeleri toplanır ve ihtiyaç sahiplerine tarih saat belirlenerek ihtiyaçları ulaştırılır. " dedi.

Sinop'a yapılan maddi yardımlar hakkında da bilgi veren Yanık, "İlk günden itibaren Sinop'a 13 milyon lira nakdi yardım göndermiştik. İhtiyaç oldukça nakdi yardımlara devam edeceğiz. Kastamonu'ya bugün yine 10 milyon lira yardımımız çıkacak ayrı olarak. " açıklamasında bulundu.

"El birliği ile yaraları saracağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kurumların gereken tüm çalışmaları yaptığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Yangın bölgelerine ve sel bölgesine gittik. Tek tek bölgeleri sahada görmeye çalışıyoruz. Bu kadar büyük afetlerin sonrasında bu kadar hızlı ve sonuç alacak şekilde organize olmak, yıkımın etkilerini ortadan kaldırmak ve ihtiyaçları bir an önce karşılamaya başlamak önemli bir afet yönetim bilgisini ve gönüllülük kültürünü gerektiriyor. Kurumlarımızda her ikisi de var. Sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onlar da bu tür durumlarda hemen sahada vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyorlar. Bakanlığımız tarafından psikososyal destek hizmetleri veriliyor. Destek vermek isteyen STK'ler, kamu kurum ve kuruluşları bizim arkadaşlarımızla irtibat kurduklarında, sahadaki koordinasyonu çok hızlı bir şekilde yaparız ve onları da aramızda görmekten mutluluk duyarız. "

Ayni yardımların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapıldığını hatırlatan Yanık, yardım yapmak isteyen kişi, kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarının Bakanlığa ulaşması halinde gerekli organizasyon desteğinin ve yardımın sağlandığını bildirdi.

Derya Yanık, "Alo 144 hattımız da aktif olarak 7/24 kullanılıyor. Elimizden gelen hür türlü desteği veriyoruz. Maddi, manevi vatandaşımızın ihtiyacı olan her türlü desteği sağladık ve sağlayacağız. Can kayıplarımız için çok üzgünüz. El birliği ile yaraları saracağız. " şeklinde konuştu.

Yanık, sahada yaptığı incelemelerin ardından helikopterle de bölgeyi havadan inceledi.

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Kaynak: Habermetre