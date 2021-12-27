Bakanımız Derya Yanık: "İhtiyaç sahiplerine ısınma yardımı kapsamında "doğal gaz" desteği sağlanacak"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, "İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz" dedi.

Bakan Derya Yanık, sosyal hizmetler bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl 1, 8 milyar lira değerinde kömür yardımı yapıldı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğal gaz desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğal gaz desteği de sağlamış olacağız. Isınma yardımı kapsamında doğal gaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil doğal gaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz. "

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğerleri gibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

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