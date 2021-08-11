Bakanımız Derya Yanık: "İhtiyaç Sahibi Ailelerimizin Çocukları İçin Toplam 169 Milyon 165 Bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Ödemesini Bugün...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Yanık, çocuklar için ihtiyaç sahibi ailelere yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdiAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Yanık, çocuklar için ihtiyaç sahibi ailelere yapılan SED yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesinden hareketle ihtiyaç sahibi ailelere Bakanlık tarafından SED yardımı yapıldığını ifade etti.

Çocuklar için ortalama 1259 TL ödeme yapıldığını belirten Bakan Yanık, ödemelerin bugün başladığını, 15 Ağustos'a kadar tamamlanacağını bildirdi.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için ailelerinin yanında büyümelerine önem veriyoruz. Ekonomik sebeplerle çocuklarımızın ailelerinden kopmaları yerine ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada topluma sağlıklı bireyler olarak katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu kapsamda sosyal hizmet modellerimizden biri olan SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor. Ailelerimizin çocukları için toplam 169 milyon 165 bin TL SED ödemesini bugün yapıyoruz. "

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Kaynak: Habermetre