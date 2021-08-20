Bakanımız Derya Yanık Açıklaması
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Bakanımız Derya Yanık Açıklaması

Bakanımız Derya Yanık Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, "Afetten etkilen vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarının giderilebilmesi ve ayni yardımların afetten zarar gören vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılmasına yönelik olarak 'Sosyal Market' ve 'Mobil Sosyal Market'i uygulamaya koyduk. " dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Derya Yanık, "Afetten etkilen vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarının giderilebilmesi ve ayni yardımların afetten zarar gören vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılmasına yönelik olarak 'Sosyal Market' ve 'Mobil Sosyal Market'i uygulamaya koyduk. " dedi.

Bakanımız Derya Yanık, afetzedelerin gıdadan hijyene, oyuncaktan giyime kadar temel ihtiyaçlarını karşılamak için "Sosyal Market" ve "Mobil Sosyal Market" hizmeti ile yaraları sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Ayni bağış, depo yönetimi ve dağıtım hizmeti kapsamında Kastamonu, Sinop ve Bartın'da kurulan ana depolarda devletin tedarik ettiği malzemelerin yanı sıra, vatandaşlar ve kurumsal bağışçılar tarafından yapılan bağışların da toplandığını anlatan Bakanımız Derya Yanık, gönderilen malzemelerin, oluşturulan ayni bağış depolarında kayda alınarak, tasnif edildiğini aktardı.

Bakanımız Derya Yanık depoların birer lojistik üssü vazifesi gördüğünü ve gelen malzemelerin bu noktalarda toplandıktan sonra afetzedelere ulaştırıldığını kaydetti.

Afetten etkilenmiş bir bölgede bu dağıtımın normal zamanlarda olduğu gibi yapılmasının pek mümkün olmadığına işaret eden Bakanımız Derya Yanık, "Bu sebeple afetzedelerin rahatlıkla ulaşabileceği iki merkezi noktada Sosyal Marketlerimizi faaliyete geçirdik. Ayrıca bu hizmeti Mobil Sosyal Market'imiz ile bölgede köylerde yaşayan afetzedelerin ayağına götürüyoruz. Böylece, afetten etkilen vatandaşlarımızın çeşitli ihtiyaçlarının giderilebilmesi ve ayni yardımların afetten zarar gören vatandaşlara en hızlı şekilde ulaştırılmasına yönelik olarak 'Sosyal Market' ve 'Mobil Sosyal Market'i uygulamaya koyduk. " bilgisini paylaştı.

Gönüllülük faaliyetlerini son derece önemsiyoruz

Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta sabit Sosyal Marketler ile bir adet de Mobil Sosyal Market'in faaliyete başladığını dile getiren Bakanımız Derya Yanık, "Geçtiğimiz gün afet bölgesindeki incelemelerimiz kapsamında, Sinop ve Kastamonu'da Sosyal Marketlerimizi ziyaret ettik. Ayrıca Kastamonu Ambarlar köyünde bulunan Mobil Sosyal Marketimizin çalışmalarını da yerinde inceleme imkanı bulduk. Burada arkadaşlarımız, çok büyük özveriyle Sosyal Marketlerin eksiksiz hizmet vermesi için çalışıyorlar. " ifadelerini kullandı.

Bakanımız Derya Yanık, "Sosyal Marketlerimizden şu ana kadar 2 bin 963 vatandaşımız ihtiyaçlarını karşıladı. " dedi.

Yardımların belli bir koordinasyon içinde toplanması ve ulaştırılması gerektiğinin de altını çizen Bakanımız Derya Yanık, şunları söyledi:

"Hem kamu kurum ve kuruluşları hem de gönüllüler, afet bölgesinde yaraların sarılması için el birliği ile çalışıyor. Biz de gönüllülük faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Bölgeye ayni yardım ulaştırmak isteyen kurumlar ve vatandaşlarımız bu konuda bilgi almak için 7/24 esasıyla hizmet veren Bakanlığımızın ALO 144 çağrı merkezine ulaşabilirler. Sosyal marketlerimiz dahil bölgedeki çalışmalara gönüllü olarak katılan tüm sivil toplum kuruluşlarımıza ve bu önemli hizmetin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimize teşekkür ediyorum. "

Aile EğitimProgramı Aile Eğitim Programı Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Bakanlığımıza YapılacakBağışlar ve Yardımlar Erişilebilirlik DeğerlendirmeModülü Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü E-Kütüphane E-Kütüphane Gönül Elçileri Programı Gönül Elçileri Programı Sosyal PolitikaÇalışmaları Dergisi Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Sevgi Bir KuşÇocuk Dergisi Sevgi Bir Kuş Çocuk Dergisi Şiddete MaruzKalındığında... Şiddete MaruzKalındığında... Şiddet Önleme veİzleme Merkezi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi

Kaynak: Habermetre

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