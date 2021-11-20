Bakanımız Derya Yanık "22. Ulusal Çocuk Forumu" Kapanış Toplantısına Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, Danışma Kurulu Üyesi 40 çocuk tarafından hazırlanan 22. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'ndeki önerilerin hayata geçirilmesi için hemen harekete geçeceklerini belirtti.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla "Dijitalleşen Dünyada Çocuk" temasıyla düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu'nun kapanış toplantısında Sonuç Bildirgesi açıklandı. Toplantıda, 81 ili temsilen çalışmalarını sürdüren Danışma Kurulu üyesi 40 çocuğun hazırladığı 22. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörleri Nurten Erdihan ve Emirhan Keskin tarafından okunarak Bakanımız Derya Yanık'a takdim edildi.

Bakanımız Yanık, kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, 22. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi'nde belirlenen başlıkları dikkatle dinlediğini ve tespitleri beğendiğini dile getirerek çocuklara teşekkür etti.

Bildirgede dijital dünya ile alakalı çok güzel öneriler olduğunu söyleyen Yanık, "Bizim Bakanlığımızla alakalı yapılması gereken kısımlarını hemen, diğer ilgili bakanlıklarımızla çalışmamız gereken başlıkları da onlara ulaştırarak, birlikte bir işbirliği oluşturarak inşallah bu önerileri hayata geçireceğiz" diye konuştu.

81 ili temsilen gerçekleştirilen grup çalışmaları sonucu oluşturulan sonuç bildirgesinde "Dijitalleşen Kültür ve Dil", "Çevrimiçi Dünyada Haklar", "Çevre ve E-Atık" ve " Eğitim Teknolojileri" başlıkları yer aldı.

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