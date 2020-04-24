HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Bakanı Varank, "Türkiye'nin Otomobili"nde son durumu anlattı Açıklaması - Ekonomi
Türkiye, Gemlik, Ekonomi, Haber

Bakanı Varank, "Türkiye'nin Otomobili"nde son durumu anlattı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen "Türkiye'nin Otomobili" hayalinde erteleme olmadığını belirterek, "Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz.

24.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:20
Bakanı Varank,

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen "Türkiye'nin Otomobili" hayalinde erteleme olmadığını belirterek, "Gemlik'te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz." dedi.

Otomotiv Sanayii Derneğinin (OSD) Yönetim Kurulu Toplantısına video konferansla katılan Varank, yaptığı konuşmada, dünyada hiçbir ülkenin, Kovid-19 salgınına karşı bağışıklık kazanmadığını belirtti.

Salgının insan sağlığına olan doğrudan etkilerinin yanında, ekonomik ve sosyal dengeler üzerinde de tahribat oluşturmaya başladığını belirten Varank, uluslararası ticaret, sermaye hareketleri ve turizmin çok ciddi yaralar aldığını ifade etti.

Varank, yapılan tahminlerin küresel ekonomide son 100 yılın en ağır daralmasının yaşayacağını öngördüğüne işaret ederek, doğal olarak Türkiye'nin de bu süreçten etkilendiğini belirtti.

Böylesine ciddi bir küresel şokta, ülke olarak başarılı bir sınav verildiğine işaret eden Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımız yekvücut oldu. Emekçiler işini, işverenler de çalışanlarını kaybetmesinler diye istihdam alanında benzersiz adımlar attık." dedi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, kısa çalışma ödeneği ve sosyal destek programları dahil atılan adımlara değinen Varank, "Salgının başından itibaren üreticinin ve emekçinin haklarını en iyi şekilde korumaya özen gösterdik. KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları kanalıyla özel destek programları açıkladık. Teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı mümkün hale getirdik. Salgının ülkemizdeki seyri ve sanayicilerin talebi doğrultusunda, fabrikaların temelli kapanması gibi bir yaklaşımımız olmadı." ifadesini kullandı.

"Türkiye pozitif ayrıştı"

Temel gıda maddelerinden sağlık ekipmanlarına varıncaya kadar Türkiye hiçbir konuda arz sıkıntısı yaşanmadığına dikkati çeken Varank, Türkiye'nin pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştığına işaret etti.

Varank, pek çok ülkenin sahip olamadığı, üretmekte dahi zorlandığı yoğun bakım solunum cihazlarının sadece iki haftada seri üretimini gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının başarı hikayesini anlattı.

"Otomotiv sektöründen 5 temel beklenti

Varank, sektördeki son dönem gelişmelerini de çok yakından takip etiklerini kaydederek, Almanya, Rusya, İspanya ve Portekiz'de olduğu gibi Türkiye'de de otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlama konusunda önemli sinyaller verdiğine dikkati çekti.

Ramazan ayı boyunca tedbirlere en üst düzeyde uyulursa, bayram sonrasında Türkiye'nin normal hayata geçişini hedeflediklerini vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla otomotiv sektörünün de en iyi şekilde yeni normale hazırlıklı olması gerekiyor. Bu noktada da sizlerden 5 temel beklentimiz bulunuyor. İlk olarak, çalışanlarınızın sağlığını güvence altına alın, yeni normale dönüş sürecini çok iyi planlayın. İkinci olarak, atik olun. Talep yeniden canlanmaya başladığında piyasayı en iyi şekilde besleyin. Üçüncü olarak tedarikçi KOBİ'lerinize sahip çıkın. Dördüncü olarak, yerlileşme oranını arttırmaya odaklanın. Son olaraksa, stratejik yatırım hamlelerinde cesur davranmanızı istiyoruz."

Varank, Türkiye'de pek çok start-up girişimi olduğunu, salgınla birlikte bunların büyük bir kısmının da nakit sıkıntısıyla karşılaştığını dile getirerek, OSD üyelerine söz konusu şirketlere yardımcı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Elektrikli ve otonom araçlardaki yeni trendleri, Türkiye'deki teknoloji girişimleriyle birlikte yönlendirilebileceğini ifade eden Varank, hatta ana merkezleri ülkeye getirerek, küresel markalara Türkiye'nin imzasının atılabileceğini söyledi.

Varank, 27 Aralık'ta tanıtımı yapılan Türkiye'nin Otomobili ile ilgili çalışmalara aralıksız devam edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 tehdidiyle birlikte 15 Mart'tan itibaren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu da 'home office' çalışmaya başladı ancak bu durum, işlerin ilerleyişinde hiçbir dezavantaj oluşturmadı. Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz, Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor. Bu süreçte TOGG klasik orijinal ürün üreticilerine (OEM) göre daha avantajlı bir pozisyona gelmiş oldu. Mevcut OEM'ler içten yanmalı motordan, elektrikli motora geçişi kendi kaynaklarıyla finanse etmeyi planlıyorlardı. Fakat salgınla birlikte bu şirketlerin gelirlerinde yüzde 45'lere varan düşüşler yaşandığı için küresel devler, elektrikli ve otonom araçlara ilişkin yatırımlarını ötelemeye başladılar. Hiç kuşkusuz bu durum Türkiye'ye önemli bir avantaj sağlayacak."

"Türkiye'nin Otomobili fabrikasıyla ilgili aksaklık öngörmüyoruz"

Salgınla birlikte toplumda çevre ve sağlık bilincinin daha da fazla arttığına işaret eden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çevreyi kirletmeyen, elektrikli ve bağlantılı bir mobilite ekosistemi kurmanın peşindeyiz. Gemlik'te kurulacak fabrikanın (Türkiye'nin Otomobili) temel atma tarihine ilişkin olarak büyük bir aksaklık da öngörmüyoruz. İmkanlar doğrultusunda süreci değerlendireceğiz. En fazla birkaç haftalık değişiklikler olabilir. Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içerisinde tamamlanacak."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi Ekonomi
Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geldi
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek Ekonomi
GSM operatörleri ramazan ayında herkese bedava internet verecek
Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm için yapılan kira yardım süresi 4 seneye çıkarıldı Ekonomi
Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm için yapılan kira yardım süresi 4 seneye çıkarıldı
Bill Gates okyanus kıyısındaki bu evde karantinada! İçinde yok yok Ekonomi
Bill Gates okyanus kıyısındaki bu evde karantinada! İçinde yok yok
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi Ekonomi
Korona Türk fındığına yaradı! Fiyatı 25 liraya yükseldi
Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için 176 milyon TL kaynak ayırdı Ekonomi
Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahipleri için 176 milyon TL kaynak ayırdı
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Rusya Merkez Bankası döviz satışında rekor tazeledi
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 387 liradan işlem görüyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Kapasite kullanım oranı Nisan'da yüzde 61,6 seviyesine geriledi
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine 29 kuruş zam geliyor
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz olan kredi destek paketi vatandaşa ilaç gibi geldi
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle Sivas köftesinin satışı yüzde 80 oranında azaldı
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Son yapılan düzenleme ile motosiklet ithalatına getirilen vergiler ürünün fiyatını geçti
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti
388 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
388 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386,8 liradan işlem görüyor
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Çukurova'da ilk kiraz hasadı Mersin'de gerçekleştirildi! Kilosu 150 liradan satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Fettah Can Serdar Ortaç Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Podolski Mesut Özil Lionel Messi Burak Yılmaz
Daha Fazla Çocuk Ramazan Futbolcu 23 Nisan
Şu an buradasınız: Bakanı Varank, "Türkiye'nin Otomobili"nde son durumu anlattı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 16:56:06. #1.14#
title