Bakanı Turhan: "Demiryolu sinyalizasyon çalışmalarının yüzde 45'ini tamamladık"

"Gaziray projesini 2020 yılında tamamlamış olacağız"

GAZİANTEP - Bir dizi ziyaret için Gaziantep'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Gaziantep'te yapılan ulaştırma çalışmaları ve Türkiye'de demiryolu sinyalizasyon çalışmaları ile ilgi açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan Gaziantep'te yaptığı valilik ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu. Turhan, burada yaptığı açıklamada son günlerin tartışlan konusu demiryolu sinyalizasyon çalışmaları hakkında önemli bilgiler verdi.

Ülke genelinde sinyalizasyon çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini açıklayan Turhan, "Demiryolu konusu geçmişten beri ülkemiz için önemli bir hatırası olan konudur. AK Parti hükümetlerinin iktidara gelmesiyle birlikte demiryolu konusu devlet politikası haline getirilmiştir. Mevcut demiryolu hatlarımızın rehabilitasyonu, iyileştirilmesi, güvenli ve konforlu bir hizmet sağlanması adına demiryolu hatlarımızın tamamen iyileştirdik. Şimdi bu hatlarımızın daha güvenli hale getirilmesi için, otomasyon adına daha güvenli hale getirilmesi için ve daha ekonomik bir işletme yapılabilmesi için sinyalizasyon sistemlerimizi geliştiriyoruz. Bu konuda Türkiye genelindeki çalışmalarımızın %45'ini tamamladık Gaziantep ve bu bölgede de bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi yüksek hızlı trenle ülkemizi tanıştıran iktidarımız yine bu bölgede de bu yöndeki çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Son zamanlarda Gaziantep Havalimanı ile ilgili söylentilere de cevap veren Turhan, "Gaziantep Havalimanında terminallerimizi büyütüyoruz. Şuanda Diyarbakır'dan sonra Gaziantep Havalimanımızda da körüklü tüneller ile yolcularımız direkt olarak terminalden uçağa binme fırsatı yakalayacaklar. Burada altı adet yeni ilave körüklü sistemi içerisinde barındıran terminallerimizin de çalışmalarına başladık ve bunu sürdürüyoruz. Son dönemlerde Gaziantep Havaalanının ILS cihazı ile ilgili olarak yazılı ve görsel medyada bazı gerçeği tam olarak yansıtmayan haberler bilgiler bize ulaştı. Gaziantep havaalanımızın kategori iki seviyesinde ILS cihazı mevcuttur ve çalışmaktadır. Bu konuyu burada özellikle sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak istiyorum. Gaziantep Havaalanında bir çok havaalanında bulunmayan ILS cihazımız mevcuttur" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Havaalanındaki yeni terminal inşaatının durduğuna yönelik iddialar hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Turhan, "Yine Gaziantep Havaalanında terminallerin büyütülmesi ile ilgili olarak iş durmuş, iş iptal edilmiş gibi bir söylem zaman zaman olabiliyormuş. Gaziantep kamuoyunda bu tür konular konuşuluyor ama bu çalışmalarımız başlamıştır ve devam etmektedir. 2020 yılı içerisinde inşallah bu yeni terminal yapıp hizmete açacağız. Eski terminalimizi de dış atlar olarak kullanacağız" şeklinde konuştu.

Gaziantep'in ticari anlamda bölgede lider bir şehir olduğunu ve bu nedenle Gaziantep bir lojistik merkez kuracaklarını söyleyen Turhan, "Gaziantep'te lojistik merkezle ilgili yer belirleme çalışmalarımız devam etmekte. Bu bölgenin mevcut ulaşım sistemleri ile entegrasyonunu sağlayacak olan karayolu ve demir yolu ile ilgili bağlantılarla ilgili arkadaşlarımız proje çalışmalarını başlattılar. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Büyük bir sanayisi olan Gaziantepimizin yakın coğrafyasındaki yaşanan bazı sıkıntıların durulmasından sonra bu sanayinin yükü daha da artacak. Ürettigi malların bu bölgelerde pazarlanması daha da önemli hale gelecek. Bununla ilgili şimdiden hazır olmak adına gerekli altyapı projelerini bölgemiz, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz ve OSB yönetimimiz planlamasını, programlamasını yapıyor. Biz de Ulaştırma Bakanlığı olarak bu tesislerin ulaşım ihtiyacını karşılayacak gerek karayolu, gerekse demiryolu projelerimizi üretip hızlı bir şekilde devreye almamız lazım" diye konuştu.

Bakan Turhan, yapımı devam eden "Gaziray Projesi" çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Burada Gaziray'ın 2020 yılında tamamlanacağının müjdesini de veren Turhan, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Şantiye alanında çalışmaların son durumu hakkında bilgi veren Turhan, "Gaziray çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem demiryolu hattının rehabilitasyonu hem de hızlı demiryolu projesinin bir parçası olacak olan ve ayrıca şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti olarak faaliyet verecek olan bu projede önemli mesafeler kat edilmiş durumda. Toplam 25 km uzunluğunda ki bu projenin Başpınar Kavşağı ile Mustafa Yavuz Kavşağı arasındaki çalışmalar yoğun şekilde yürütülüyor. Bu hatta 16 adet istasyon bulunuyor. Bu proje Gaziantep'in yerleşim yerleri ile çalışma alanlarını birleştirecek. Günde 360 bin vatandaşımıza ulaşım hizmeti verecek olan bu proje genel olarak %70 mertebesinde ilerleme sağlanmış durumda" dedi.

"Bu projeyi 2020 yılı içerisinde tamamlamış olacağız"

Projenin 2020 yılında tamamlanacağının müjdesini de veren Turhan, "Bu projenin 20 kilometrelik kısım hafif raylı sistem olarak açıkta inşa ediliyor. Projeyi etap etap hizmet alacağımızı söylemiştik ama tamamını 2020 yılı içerisinde tamamlamış olacağız ve bütün kesimleriyle birlikte hizmete almış olacağız. Ben projede çalışan işçisinden mühendisine kadar burada hizmet veren idari kademedeki yöneticisinden idarecisine kadar herkese teşekkür ediyorum hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Açıklamanın ardından şantiye alanında incelemelerde bulunan Bakan Turhan, projede çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İHA