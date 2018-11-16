Bakan Soylu Yüz Binlerce Polis için Müjdeyi Verdi: Ek Göstergeden Yararlanacaklar

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız." ifadelerini kullandı.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA DUYURDU

3600 ek gösterge yasasında son durum, yüz binlerce kamu ve kuruluşlarında çalışan memur tarafından sorgulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Soylu bugün yaptığı açıklamayla birlikte yüz binlerce polise müjdeyi verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyona katılarak, bakanlığı ve bağlı bulunan kuruluşlara ilişkin sunum yaptı.

"3600 KONUSUNDA SÖZ VERDİK, YERİNE GETİRECEĞİZ"

Soylu "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu yerine getireceğiz. Bu sözün arkasındayız." dedi.

KİMLER EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK?

3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak. Taslak metne giren idarecilere belediyeler ve bağlı şirketlerdeki yöneticiler de girdi. Buna göre belediyelerde ve bağlı şirketlerde görev yapan daire başkanlarının da ek gösterge artışından faydalanması planlanıyor. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak.

EK GÖSTERGERAKAMLARI UNVAN VE HİZMET SINIFINA GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.

ORTALAMA OLARAK POLİSLERDE EMEKLİ MAAŞI 530 LİRA ARTACAK

Kıdem ve dereceye göre değişmesine rağmen ortalama olarak polislerde emekli maaşı 530 lira ikramiye ise 17 bin 100 lira artacak. Öğretmenlerde de en az emekli maaşı artışı 500 lira olacak ve ikramiyelerdeki artış 13 bin lirayı geçecek. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkacak personelde ikramiye artışı 20 bin lirayı geçecek.