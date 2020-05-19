Bakanı Soylu'dan gazeteci Yıldız'a tepki
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Bakanı Soylu'dan gazeteci Yıldız'a tepki

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Müyesser Yıldız'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" dedi.

Bakanı Soylu'dan gazeteci Yıldız'a tepki
19.05.2020 00:30 | Son Güncelleme: 19.05.2020 00:30

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Müyesser Yıldız'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla ilgili olarak, "Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" dedi.

Bakan Soylu, Twitter hesabından gazeteci Müyesser Yıldız'a tepki gösterdi. Soylu açıklamasında, "Çemçe grubunun itlafına bir PKK bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi. Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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