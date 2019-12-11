Bakanı Soylu: "Bu yıl 318 kadın cinayeti mağduru var"

11.12.2019 14:25 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:25

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl 318 kadın cinayeti mağduru var, bunların sadece 19'una ait tedbir kararı vardı" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadın Mülki İdare Amirleri'ni Bakanlıkta bulunan Anadolu Restoran'da kabul etti. Burada bir konuşma yapan Bakan Soylu, kadın kaymakamlar, vali ve vali yardımcılarından iyi bir verim aldıklarını bu yapıyı genişletmeyi istediklerini, yoğun olarak insana temas eden bu meslekte kadınların gücünü, bakış açısını ve hassasiyetini işin içine daha fazla katmayı istediklerini aktardı.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan annelerin eyleminin 100'üncü gününe girdiğini belirten Bakan Soylu, "Bu işin işaret fişeğini çakan, sürükleyen de elbette ki bir kadın ve anne iradesidir. 40 yıldır bu ülkenin başına musallat olmuş bir terör örgütüne karşı ses yükselten, evlatlarını isteyen, terörü lanetleyen, ısrar eden, meselesine sahip çıkan bir kadın iradesine Türkiye 100 gündür şahit olmaktadır. Yıllarca kadını ve genç kızlarımızı istismar eden PKK terör örgütü. 'Kadını özgürleştireceğiz' diye dağlara çıkartıp orada eline silah verip, onu kendi ülkesine, milletine ve devletine karşı hale getirenlere bu 100 gündür büyük bir ders verilmektedir. Yıllarca Avrupa'nın PKK'yı desteklemesinin temel sebeplerinden birisi sözde kadını özgürleştirme programıdır. Terörist yapıp dağa çıkararak. Güya sekülerleşmede kendilerine ait bir ortaklık bir paydaşlık bulmuşlardır. PKK terör örgütü yıllarca bu sözde istismarla Avrupa'yı avlamıştır ve hala devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"DAĞDAKİ TERÖRİSTLERİ SADECE İKNA HEYETLERİYLE GETİRMİYORUZ"

Dağdaki teröristleri sadece ikna heyetleriyle getirmediklerini başka yöntemlerde kullandıklarını kaydeden Bakan Soylu, "Dağlara, mektuplar ve broşürler atıyoruz. Annelerden mektuplar atıyoruz. Onların Kurban ve Ramazan bayramlarında aileleriyle olmalarının ne kadar önemli olduğunu her yörenin kendine has özellikleri ve deyişleriyle gerçekleştiriyoruz. Bunların sonucunu almaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum" aktarımında bulundu.

Teröristleri ikna noktasında farklı yöntemler kullandıklarını bildiren Bakan Soylu, bunların bilimsel olarak yürütülen yöntemler olduğunu belirtti.

"Kadına şiddeti, aile içi şiddeti asla kabul etmeyeceğiz ve burada '1' rakamı bile bizim için büyük bir rakamdır"

Kadına yönelik ve aile içi şiddet konusunda taviz vermeyeceklerini ifade eden Bakan Soylu, "Kadına şiddeti, aile içi şiddeti asla kabul etmeyeceğiz ve burada '1' rakamı bile bizim için büyük bir rakamdır. Bizim onu kabul etmemiz mümkün değildir. Medeniyetimizin ve anlayışımızın, anne ve baba öğretilerimizin bunu kabul edebilmesi mümkün değildir" dedi.

"250 BİN KOLLUK PERSONELİNİN, AİLE İÇİ VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE EĞİTİMİ ALMASI YÖNÜNDE PLANLAMAMIZI YAPTIK "

Devletin ilgili birimlerini aile içi ve kadına şiddet konusunda uzmanlaştırmak ve koordinasyon içinde çalışmalarını sağlamak için eğitimler verdiklerinin altını çizen Bakan Soylu, "250 bin kolluk personelinin, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi alması yönünde planlamamızı yaptık ve inşallah bu yılın sonu itibariyle bunu bitireceğiz. Önümüzdeki yıl 250 bin kolluk personelinin daha eğitimi gerçekleştireceğiz. Böylece 550 bin personelimizin hemen hemen birçoğuna ulaşmış olacağız" diye konuştu.

"BU YIL 318 KADIN CİNAYETİ MAĞDURU VAR"

Yaptıkları saha araştırmalarında kadına yönelik aile içi şiddet olaylarının yüzde 80'inin bildirilmediğini gördüklerini söyleyen ve kadın cinayetlerinin büyük çoğunluğunun da daha öncesinde herhangi bir başvurusu bulunmadığını aktaran Bakan Soylu, "Bu yıl 318 kadın cinayeti mağduru var. Bunların sadece 19'una ait tedbir kararı vardı. Diğerlerinin herhangi bir tedbir kararı ve başvurusu yoktu. Dolayısıyla buraya ilişkin de çalışmalar yürütüyor, şikayet ve başvuru mekanizmalarının daha etkin ve daha hızlı işlemesi için tedbirler geliştiriyoruz" ifadelerini kaydetti.

(Mevlüt Hasgül - İbrahim Berat Yılmaz/ İHA)

Kaynak: İHA