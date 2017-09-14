Bakanı Sarıeroğlu: Maliye Bakanlığı ile Birlikte Taşeron İşçileri Konusu Üzerinde Çalışıyoruz

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerle ilgili Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bugüne kadar AK Parti olarak ne dediysek ve ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız. Maliye Bakanlığı ile bu konu üzerinde çalışıyoruz" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bakanlığına bağlı bir heyetle Elazığ'a geldi. Bakan Sarıeroğlu ilk olarak Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ı makamında ziyaret etti. Sarıeroğlu, daha sonra bakanlığına bağlı kamu kurumu ve belediyeyi ziyaret edip, AK Parti Elazığ Milletvekili Ömer Serdar'ın vefat eden kayınvalidesi Fikriye Serdar'ın taziyesine katıldı.



Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile görüşmesinde, Türkiye'nin büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Sarıeroğlu, yaşanan tüm sürece rağmen 3'üncü çeyrekte 5.1'lik bir büyüme oranı yakalandığını söyledi. Oranların ülkede istikrarın devam ettiğini gösterdiğini ifade eden Sarıeroğlu, "İnşallah bu süreci yine sağlam ve kararlı politikalarımızla sürdüreceğiz. Bu anlamda bizler de gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. 80 milyon vatandaşımızın huzur ve güven ortamında, birlik, beraberlik ve refah içerisinde yaşaması için bundan sonra da var gücümüzle çalışacağız" dedi.



Taşerona bağlı işçilerle ilgili bir soruya Bakan Sarıeroğlu, bu meselenin çok uzun süredir ülkenin gündeminde bulunduğunu ve taşeron konusunu bakanlığı öncesi yürüttüğü faaliyetlerden ve çalışma ekonomisti olması dolayısıyla çok iyi bildiğini belirterek, "Taşeron konusu AK Parti dönemlerinde ortaya çıkmış bir konu değil. Geçmişten beri Türkiye'de uygulanan bir çalışma şekli. Tabii bu çalışma şekli zaman içerisinde düzenli dediğimiz insan onuruna yaraşır bir çalışma şeklinde olmaktan bir kayış eğilimi içerisine girmiştir. Bu eğilimi düzeltmek için de AK Parti döneminde çok güçlü bir yasal düzenleme gerçekleştirildi. Eskiden ücretlerini alamayan, çalıştıkları iş yerlerinde yanlarında aynı işleri yaptıkları arkadaşlarından çok daha farklı imkanlarla, daha kötü ve zor şartlarda çalışmak zorunda kalanlar vardı. Kıdem tazminatı, izin ücreti gibi imkanlardan maalesef yoksunlardı" diye konuştu.



Taşeron işçilerle ilgili süreci tamamlamak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Sarıeroğlu, "Bu konuda asgari ücretin düzeltilmiş, ihalelerin üç yıllık yapılıyor ve yine toplu sözleşmeyle alakalı süreçlerin işliyor olmasıyla beraber ücretlerde kısmi oranlarda düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ama zaman içerisinde her ne kadar bir düzelme olsa da beklentiler ve talepler farklı yönde. Geçmiş dönemde yapmış olduğumuz seçimlerde taşerondaki kardeşlerimize yönelik kamuda istihdam imkanıyla ilgili bir beyanımız oldu. Bugüne kadar AK Parti olarak ne dediysek ve ne yapacağız dediysek, arkasında durmuş bir iktidarız. Bu anlamda geçmiş dönemde bazı çalışmalar hayata geçirilmek istendi ama şartlar maalesef uygun olmadı. Bu dönemde bunun sorumluluğunu biliyoruz. Bunun taşerondaki işçilerimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluk bilinciyle şuan çok titiz bir çalışma içerisindeyiz" diye konuştu.



Taşeronlarla alakalı süreci tamamlarken Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları ve 80 milyon vatandaşın durumunu göz önünde bulunduracaklarını ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Maliye Bakanlığı ile bu konu üzerinde çalışıyoruz. Tam olgunlaştıktan sonra kamuoyu ile paylaşacağız. İnşallah yeni yasama döneminde kısa süre içerisinde bu konu ile ilgili güçlü adımlar atılmış olacak" ifadelerini kullandı. - Elazığ