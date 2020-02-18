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Bakanı Pekcan: Türkiye ekonomisinin olumlu seyri göstergelere de yansıyor

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ekonomisinin olumlu seyrinin göstergelere de yansıdığını belirterek, "Beklentiler de açıklanan rakamlar da 2020'nin olumlu ve başarılı bir yıl olacağını gösteriyor.

18.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:24
Bakanı Pekcan: Türkiye ekonomisinin olumlu seyri göstergelere de yansıyor

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ekonomisinin olumlu seyrinin göstergelere de yansıdığını belirterek, "Beklentiler de açıklanan rakamlar da 2020'nin olumlu ve başarılı bir yıl olacağını gösteriyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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