Bakanı Pekcan: Türkiye ekonomisinin olumlu seyri göstergelere de yansıyor

18.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:24

Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ekonomisinin olumlu seyrinin göstergelere de yansıdığını belirterek, "Beklentiler de açıklanan rakamlar da 2020'nin olumlu ve başarılı bir yıl olacağını gösteriyor." dedi.