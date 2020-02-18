Bakanı Pekcan: Türkiye ekonomisinin olumlu seyri göstergelere de yansıyor
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ekonomisinin olumlu seyrinin göstergelere de yansıdığını belirterek, "Beklentiler de açıklanan rakamlar da 2020'nin olumlu ve başarılı bir yıl olacağını gösteriyor.
18.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:24
Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ekonomisinin olumlu seyrinin göstergelere de yansıdığını belirterek, "Beklentiler de açıklanan rakamlar da 2020'nin olumlu ve başarılı bir yıl olacağını gösteriyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com