Bakanı Pakdemirli, terör mağduru annenin inek talebini yerine getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakanı Pakdemirli, terör mağduru annenin inek talebini yerine getirdi

Bakanı Pakdemirli, terör mağduru annenin inek talebini yerine getirdi
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki ailenin inek ve buzağı talebini yerine getirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki ailenin inek ve buzağı talebini yerine getirdi.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katılan Şemdinlili Necibe Çiftçi, kendilerini ziyaret eden Pakdemirli'den kendisine inek yardımında bulunulmasını istedi.

Bakan Pakdemirli de annenin talebinin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Bunun üzerine ilçenin Çatalça köyüne bağlı Güvenli mezrasına giden Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Taş ile Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Tekin, Çiftçi'ye inek ve buzağısını teslim etti.

Şimşek, gazetecilere, Diyarbakır annelerini ziyaret eden Bakan Pakdemirli'den inek talebinde bulunan Çiftçi'nin isteğini yerine getirdiklerini belirterek, "Sayın Bakanımızın destek ve talimatlarıyla Şemdinli ilçesine bağlı Güvenli köyüne geldik. Necibe Çiftçi'ye bir inek ve buzağı teslim ettik. Allah hayırlı uğurlu etsin. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çiftçi de Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederek, "Bir çocuğumu kandırarak dağa kaçırdılar. Sayın bakanımız Diyarbakır'a annelerini ziyarete geldi. Ben de evlatlarım ve torunlarım için bir inek istedim. Bakanımız bana bu ineği hediye etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Hazal Kaya Cansu Dere Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakanı Pakdemirli, terör mağduru annenin inek talebini yerine getirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:47:35. #1.14#

title