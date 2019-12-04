Bakanı Pakdemirli'den tek tip sigara paketi açıklaması

04.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:46

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik" dedi.



Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.



Düz ve standart paket uygulamasına yarın itibariyle geçildiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, "Buradaki ana amaç caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin bu konuda cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk ve özellikle yüzde 65 olan caydırıcı resimleri yüzde 85'e çıkarttık. Hatta bazı sigara fabrikaları bunun için teknolojileri ve paketleme makinelerini değiştirmek zorunda kaldılar. Paketlerin üzeri sağlığa zararlı uyarı ile dolu olacak. 18 yaşını doldurmayanlara sigara satışının hapis cezası olduğunu paketlerin üzerinde hatırlatıyoruz" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İHA