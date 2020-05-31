Bakanı Kurum, depremzedeler için yapımı süren konutlarda incelemede bulundu Açıklaması
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Bakanı Kurum, depremzedeler için yapımı süren konutlarda incelemede bulundu Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, her yıl 300 bin konut dönüşümünü sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Hedefimiz 5 yılda acil öncelikli 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır.

Bakanı Kurum, depremzedeler için yapımı süren konutlarda incelemede bulundu Açıklaması
31.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:36

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, her yıl 300 bin konut dönüşümünü sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Hedefimiz 5 yılda acil öncelikli 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır." dedi.

Bakan Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde depremzedeler için Taşbaşı Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu.

Şantiye sahasındaki incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Kurum, yarından itibaren Türkiye genelinde normalleşme sürecinin başlatıldığını söyledi.

Kendilerinin de normalleşme süreciyle saha ziyaretlerine yeniden başladıklarını anlatan Kurum, pandemi sürecinde ülke olarak çok büyük bir sınav vererek tüm dünyaya örnek bir duruş sergilediklerini ifade etti.

Kurum, millet bahçeleri, kentsel dönüşüm, altyapı, kanalizasyon, içme suyu, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi şehircilik adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda tüm teşkilatlarıyla çalıştıklarını hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinde de çalışmaları video konferans toplantılarıyla takip ettik. İllerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde şehirlerimizde sorunlar neyse bunları çözmek adına toplantılar gerçekleştirdik ve bu toplantılarda gereken kararlarla hızlı bir şekilde sahada aksiyon almaya gayret gösterdik. Tabii bu toplantılarda şehirler adına yaptığımız işler 2023'ün Türkiye'si adına attığımız adımlardı. Artık pandemi süreci tamamlandı ve 1 Haziran itibariyle de normalleşme sürecine başladık. Dün Elazığ'daydık bugün de Malatya'dayız."

"Sahada yaklaşık 2 bin 400 konutun inşasına başladık"

Bakan Kurum, 24 Ocak'ta Elazığ Sivrice merkezli yaşanan depremle ilgili yapılan çalışmalara da değinerek, şunları kaydetti:

"Hem Elazığ'da hem Malatya'da vatandaşımızın barınma ihtiyacı neyse bu ihtiyacı karşılamak adına ve köklü bir kentsel dönüşüm yapıyoruz. Şimdi Malatya'da 7 ayrı projede hem merkezlerde hem de kırsal alanlarda, köylerimizde projeleremizi gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Malatya'da 4 bin 244 konutun yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu süreçte 48 bin binada hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok hızlı bir şekilde bu hasar tespit çalışmalarını yaptık ve 136 bin bağımsız bölümü içeren hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Bu çalışmalar sürerken de biz hızlı aksiyon almak adına yeni Malatya adına yapılacak tüm projeleri sahada başlatarak, vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde bir yıl içerisinde tüm konutları bitirme gayretine girdik ve fiilen de sahada yaklaşık 2 bin 400 konutun inşasına başladık. Şu an Pütürge'de inşaatlarımızın kabaları bitmek üzere. İnşallah yıl sonuna kadar Pütürge'deki konutlarımızın teslimlerini yapacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle de açılışlarını gerçekleştireceğiz."

Tüm dünyaya örnek olacak şekilde deprem esnasında ve sonrasında kentsel dönüşüm ve afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek adına hızlı bir şekilde bu projeleri gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:

"Gerçekleştireceğimiz bu projeler zemin artı 2-3, tarım köy uygulamalarında tek katlı, çelik yapılardan oluşan, yanında ahırının olduğu yöresel mimariye uygun bir şekilde tasarımlar. Bu tasarımlar çerçevesinde vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçları okul, cami, yeşil alan, yürüyüş yolu, bisiklet yolu gibi ihtiyaçlarını da içeren projeler olacak. İnşallah bittiğinde 2023'e giden yolda hem Malatya'mız hem de ilçelerinde çok önemli adımları atmış olacağız. Söz verdiğimiz şekilde de bu projelerimizi gerçekleştirmiş olacağız."

"100 Bin Sosyal Konut Projesi"

Bakan Kurum, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihaleler gerçekleştirip kuraların da çekildiğini hatırlatarak, "İnşallah onları da Haziran ayı sonuna kadar ihalelerini hızlı bir şekilde yapmak suretiyle, etaplar halinde gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını giderecek bu projeyi de gerçekleştireceğiz. Malatya'mızda 678 sosyal konut projemiz var bu kapsamda, kuraları da önümüzdeki haftadan itibaren çekip vatandaşlarımıza sosyal konutlarını teslim ediyor olacağız." diye konuştu.

Ülkedeki yeşil alan miktarını artırmak, şehirde nefes alacak ekolojik koridorlar oluşturmak adına Millet Bahçeleri projelendirdiklerini anlatan Kurum, "81 ilimizde sadece illerimizde değil ilçelerimizde millet bahçeleri projelerimiz var. Malatya'da da merkezde 56 bin metre karelik alanda Battalgazi ilçesinde Malatya Millet Bahçesi inşası gerçekleştiriyoruz. İnşallah yıl sonu gelmeden Millet bahçesi projesini de vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadesini kullandı.

"Hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek"

Bakan Kurum, hem depremde hasar gören hem de ihtiyaç duyulan alanlarda altyapı çalışmaları yaptıklarını belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Malatya'da yurt dışı kredilerle İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızın ortak yürüttüğü proje çerçevesinde 600 milyon liralık yatırımı Malatya'mıza kazandırıyoruz. Bunun da çalışmalarına bu yıl içerisinde başlayacağız. Hızlı bir şekilde bu projeleri tamamlamış olacağız. Bunun dışında Malatya'mızda uzun zamandır bekleyen bir kentsel dönüşüm çalışmamız vardı onun da ihalesini bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Haziran ayı içerisinde ihalesi yapılmış olacak ve hızlı bir şekilde orada kentsel dönüşüm projelerini yapıyor olacağız. Hedefimiz her yıl 300 bin konut dönüştürerek 5 yılda acil öncelikli 1 buçuk milyon konutun dönüşümünü sağlamaktır. 'Türkiye'nin her yerinde dönüşüm' diyoruz. 'Yerinde, gönüllü, hızlı' diyoruz ve inşallah bu doğru örnekleri vatandaşlarımıza anlatmak suretiyle ülkemizdeki yapı stokunu kararlı bir şekilde yenilemiş olacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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