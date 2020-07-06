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Bakanı Kurum'dan sanayi esnafına müjdeli haber

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Simav'a yeni kurulacak sanayi sitesi için start verdiklerini ifade etti.

Bakanı Kurum'dan sanayi esnafına müjdeli haber
06.07.2020 04:59 | Son Güncelleme: 06.07.2020 05:52

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Simav'a yeni kurulacak sanayi sitesi için start verdiklerini ifade etti. Kütahya ziyaretinin ardından gece geç saatlerde Simav'a gelen Bakan Kurum " Yeni sanayi sitesine gelen vatandaşlar daha iyi hizmet alacak. Simav'a şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Simav Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın ortaklaşa çalışmalarıyla, Simav ilçe merkezinin içinde kalmış olan sanayi sitesinin taşınması çalışmalarının, bugün itibariyle başladığı bildirildi. İlçe merkezine yakın bir alanda İlk etapta 250 -300 iş yerinin, talepler doğrultusunda, büyümeye elverişli bölgede yapımına başlanacak. Mevcut sanayi sitesi alanının, örnek bir şehircilik anlayışıyla yeni bir yaşam alanı olarak kazandırılacağı belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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