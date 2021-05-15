Bakanı Karaismailoğlu, Gemi Trafik Hizmetleri çalışanlarıyla bayramlaştı
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Bakanı Karaismailoğlu, Gemi Trafik Hizmetleri çalışanlarıyla bayramlaştı

Bakanı Karaismailoğlu, Gemi Trafik Hizmetleri çalışanlarıyla bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kıyıların can ve mal güvenliğinin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine (VTS) emanet olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kıyıların can ve mal güvenliğinin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine (VTS) emanet olduğunu bildirdi.

Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Harem Tahlisiye İstasyonu, İstinye VTS Merkezi ve Tahlisiye İstasyonu ile Kadıköy İnciburnu Klavuzluk İstasyonu'ndaki çalışanlarla bayramlaştıklarını belirterek, "Kıyılarımızın can ve mal güvenliği onlara emanet." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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