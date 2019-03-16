Bakanı Ersoy: İsteğimiz, Unesco Dünya Miras Listesi'ne Daha Fazla Eser Girmesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'nın tarihi İznik ilçesini ziyaret etti. Ersoy, "İsteğimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne daha fazla sayıda Türkiye'den eserlerin girmesi. Şu anda 18 tane var, 77 tane bekleyen dosyamız var. Yapılan protokol çerçevesinde, her yıl yeni bir tane katabiliyoruz. İznik de bunlardan bir tanesi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi ve turistik yerlerde incelemelerde bulunmak ve halkla buluşmak için İznik'e geldi. İlk olarak İznik Surları İstanbul Kapı'daki restorasyonu inceleyen Ersoy, daha sonra Roma Tiyatrosu ve Ayasofya Orhan Camii'ni ziyaret edip, incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, İznik esnafını da gezerek, ilçe sakinleriyle sohbet etti. Vali Yakup Canbolat, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da Bakan Ersoy'a eşlik etti. İznik Çini Müzesi'nin açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İznik'in tarihi açıdan önemli yere sahip olduğunu söyledi. Ersoy, "Bütün bu projeleri değerlendirdik. Birkaç tane daha istek var. Başkanla görüşeceğiz, kaynak da ayıracağız. Hızlı bir şekilde İznik'in turizm potansiyellerini, ziyaretçilerine hızlı bir şekilde kazandıracağız. İznik gibi çok eski tarihi olan şehirler sadece İzniklilere ait değil. Aslında bu tarz yerler, Türkiye'nin markaları, imza yerleri. Bizim buralara daha iyi sahip çıkmamız, daha hızlı farkındalıklarını yaratmamız gerekiyor. Meşhur, markalaşmış çinisi de var İznik'in. Bütün bu özellikleriyle birlikte Bursa'nın da bir parçası olduğunu düşünecek olursak çok doğru bir destinasyon üzerinde" diye konuştu.

'BEKLEYEN 77 DOSYAMIZ VAR'

İznik'in turizm gelirlerini çok hızlı artırabilecek bir yer olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "UNESCO çalışmaları da var. Biz de bakanlık olarak proje ve program desteğini vereceğiz. Bizim de isteğimiz, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne daha fazla sayıda Türkiye'den eserlerin girmesi. Şu anda 18 tane var, 77 tane bekleyen dosyamız var. Yapılan protokol çerçevesinde, her yıl yeni bir tane katabiliyoruz. İznik de bunlardan bir tanesi. Hak ediyor da zaten" dedi.

Kapalı olan İznik Müzesi ile ilgili ise Bakan Ersoy, "Müze uzun süredir kapalı. Şimdi onu etaplandıracağız. Bu gezimizde bu tespitimiz faydalı oldu. Etaplandıracağız. Birinci etabı zaten müzenin büyük bir çoğunluğu tamamlanmış. Buraya acil bir ek kaynak yaratıp, çok kısa sürede ihalesini yapıp, bu yıl içinde mutlaka açacağız. Daha sonra ikinci etabı için çalışma başlatacağız; ama bu yıl bitmeden İznik Müzesi açılacak" diye konuştu. - Bursa

Kaynak: DHA