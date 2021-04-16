Son dakika haberi: BAKANI ERSOY 'İNANÇ VE SANAT' SERGİSİNİN AÇILIŞINA KATILDI -2

Son dakika haber... KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı. Müzeyi gezdikten sonra açıklama yapan Bakan Ersoy, Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan eserleri burada sergiliyoruz. Ücretsiz olarak sergilenecek. Ramazan boyunca herkesin fırsat buldukça gün içinde gelmelerini tavsiye ediyorum dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde yer alan 'İnanç ve Sanat' sergisinin açılışına katıldı. 150 eserin sergilendiği açılışta Bakan Ersoy'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz eşlik etti. Açılışta sergiyi gezen Bakan Ersoy, 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan eserler hakkında bilgi aldı.

İLK TÜRKÇE YAZILMIŞ OLAN 1333 TARİHLİ KURAN-I KERİM BURADA

İnanç ve Sanat sergisini gezdikten sonra konuşan Bakan Ersoy, 'Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde İnanç ve Sanat temalı bir sergimiz var. 5 ana temadan oluşuyor. Kuran-ı Kerim, peygamberimiz, ibadet, dua ve medeniyet üzerine. Ayrıca bir alt teması da var. Şam evrakları ile ilgili. Çok değerli eserler var. Daha önce Topkapı Sarayı envanterinde bulunan eserleri burada sergiliyoruz. Hem Hz. Ali hem de Hz. Osman'a izah edilen Kuran-ı Kerim'ler burada. İlk Türkçe yazılmış olan 1333 tarihli Kuran-ı Kerim burada. Orijinal Kuran'ı Kerim'in bazı sayfaları, mısraları, yazmaları burada ifadelerini kullandı.

ÜCRETSİZ OLARAK SERGİLENECEK

'İnanç ve Sanat Sergisi'nin çok değerli bir sergi olduğunu belirten Bakan Ersoy, 'Temmuz sonuna kadar burada sergilenecek. Ramazan ayı ile birlikte çok uyumlu oldu. Çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Ramazan boyunca herkesin fırsat buldukça gün içinde gelmelerini tavsiye ediyorum. Sabah 09.30'dan akşam 17.30'a kadar pazartesi günleri hariç ziyaretçilere açık olacak. Ücretsiz olarak sergilenecek şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı