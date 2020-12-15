Bakanı Dönmez: "Uluslararası boru hatları projelerinde güvenlik ev sahibi ülkenin sorumluluğunda"
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Bakanı Dönmez: "Uluslararası boru hatları projelerinde güvenlik ev sahibi ülkenin sorumluluğunda"

15.12.2020 17:29 | Son Güncelleme: 15.12.2020 17:36

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in soruları cevaplaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı İmza Töreni yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in soruları cevaplaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı İmza Töreni yapıldı

Bakanı Dönmez: 'Uluslararası boru hatları projelerinde güvenlik ev sahibi ülkenin sorumluluğunda'
Bakanı Dönmez: 'Uluslararası boru hatları projelerinde güvenlik ev sahibi ülkenin sorumluluğunda'
Bakanı Dönmez: 'Uluslararası boru hatları projelerinde güvenlik ev sahibi ülkenin sorumluluğunda'
Bakanı Dönmez: 'Uluslararası boru hatları projelerinde güvenlik ev sahibi ülkenin sorumluluğunda'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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