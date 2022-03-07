Bakanı Derya Yanık Kadirli'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Törenleri'ne Katıldı

OSMANİYE (Bültenler) - Bakan Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, " Çukurova, Milli Mücadele'nin en zor zamanlarında canıyla, kanıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla mücadelenin en önünde koşmuş, bugün de içerde ve dışarıda düşmana karşı müdafaada hiç gözünü budaktan sakınmamış, mücadeleye, çatışmaya herkesten önce koşan, yiğitlerin, şehitlerin yurdudur" dedi.

Vatan müdafaasına herkesten önce koşan Kadirli'nin, Çukurova'nın eğitim seferberliğinde de örnek niteliği taşıdığını belirten Bakan Yanık, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını sağlamakta bölgemizin eğitim düzeyi, eğitime verdiği değer son derece kıymetlidir. Dolayısıyla vatanı hem bilek gücüyle hem bilginin gücüyle müdafaa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da ileten Bakan Yanık, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemizi, ilçemizi, ilimizi çok yakından takip ediyorlar. İki müjdeyi de size özellikle iletmemi istediler. Birisi, Kadirli-Ceyhan ve Kadirli- Osmaniye duble yolunun projeleri yapıldı. En kısa sürede yapılıp hizmete açılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza Sayın Cumhurbaşkanı'mız talimat buyurdular. İkinci müjdemiz, Kadirli'de 3 adet anaokulunun tamamlanması ve Rasim Ünal İlkokulu'nun yıkılarak yerine yenisinin yapılması da, Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Milli Eğitim Bakanı'mızı talimatlandırdı. Bu da inşallah önümüzdeki en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve hizmete alınmış olacak. Bizim Bakanlığımızın hizmetlerinin, projelerinin dışında diğer bakanlıklarımızın çalışmaları noktasında İnşallah bizde onun vatana hizmet aşkına layık olacak şekilde aynı hızda aynı samimiyetle aynı çabayı göstererek o göreve layık olmaya çalışıyoruz."

"Milletini sevmeyi de kendilerince masa başı bir mesele olarak anlıyorlar"

Günü geldiğinde bu toprağın insanın masa başı siyasetçilerine en güzel cevabı, hak ettiği cevabı vereceğini vurgulayan Bakan Yanık, "Doğup büyüdüğümüz ata diyarımızın yeri başka ama bizim için bayrağın dalgalandığı her karış toprak vatan. Oysa hesap kitapla ülke yönetileceğini sananlar, milletini sevmeyi de kendilerince masa başı bir mesele olarak anlıyorlar. Vatan toprağı kutsaldır. Bir karışına can feda etmenin ne demek olduğunu en iyi bu toprakların insanı bilir" diye konuştu.

Bir asır önce yakılan bağımsızlık meşalesini daha da harlayarak geleceğe taşıdıklarının altını çizen Bakan Yanık şunları söyledi:

"Memleketimizi düşman postalına çiğnetmeyeceğimizi, vatanın bir karışını bile düşmana teslim etmeyeceğimizi bundan 102 yıl önce bugün ilan ettik. O gün bu gündür güçlü Türkiye olarak var olmak için canla başla çalışıyoruz. Kendi savunma sanayisini geliştirmiş, mühimmatını ve teçhizatını üreten bir ülke olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023'e güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir Türkiye olarak gireceğiz."

İhtiyaç sahibi ailelere yardım ve destekler ulaştırılıyor

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile hane ziyaretleri gerçekleştirdiklerini, fert, aile ve toplumu etkileyen sorunları belirlediklerini belirten Bakan Yanık, ihtiyaç ve risk analizlerini yaparak ihtiyaç duyan vatandaşlara ve ailelere sosyal hizmetleri, yardım ve destekleri ulaştırdıklarını belirtti.

6 şehre 52 milyon TL kaynak aktarıldı

Yaz aylarında Akdeniz bölgesinde yaşanan afetler sonrasında 6 ile 52 milyon lira kaynak aktardıklarını kaydeden Bakan Yanık, "Osmaniye ve Kadirli'mizin yaşadığı afetin acılarını dindirebilmek için hükümet olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Afetin verdiği zarara göre Akdeniz bölgesindeki 6 ilimize 52 milyon lira kaynak aktardık. Osmaniye ilimize 1 milyon, Kadirli ilçemize 1 milyon olmak üzere toplam 2 milyon lirayı bu bölgeye yönlendirmiştik. Vatandaşımızın yangının etkilerini en az düzeyde hissetmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik" dedi.

"Osmaniye nüfusuna oranla Türkiye'de en fazla şehit ve gazisi olan şehirlerimizden birisi"

Bakan Yanık, korucuyu aile hizmetiyle ilgili çalışmalarının devam ettiğini, Osmaniye'de 95 çocuğun bu hizmetten yararlandığını, 66 ailenin çocuklara kol kanat gerdiklerini söyledi. Yanık, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) başta olmak üzere, koruyucu ve önleyici hizmetlerle mağdurların yanında olmaya devam ettiklerini aktardı.

Ruhsatlandırılması, finansmanı ve denetiminin bakanlık tarafından sağlanan 3 Özel Engelli Bakım Merkezinde ise 179 engelli vatandaşa hizmet verildiğini ifade eden Bakan Yanık şunları söyledi:

"Yine 1 huzurevimizde 60 büyüğümüz hizmet almaya devam ediyorlar. Yaşlılarımız ve engellilerimiz için sağlanan ücretsiz seyahat uygulaması için 2021 yılında 1,2 milyon lira gelir desteği ödemesi yaptık. 2022 yılının Ocak döneminde Osmaniye'ye kayıtlı 10 bin 82 yaşlımıza 8 milyon 393 bin lira, 8 bin 211 engelli ve engelli yakınımıza ise yaklaşık 6 milyon 500 bin lira civarında ödeme gerçekleştirdik. Osmaniye'de 7 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız var. Bunlardan biri de Kadirli ilçemizde. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla her ay muhtaç ailelere ulaştırılması için gönderdiğimiz miktar bu yılın Ocak ayında 4,6 milyon lira. Bunun yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza bağlı aşevimizden düzenli yararlanan yaklaşık 500 kişi için aşevimize yıllık 1milyon 250 bine yakın kaynak aktarıyoruz. Osmaniye nüfusuna oranla Türkiye'de en fazla şehit ve gazisi olan şehirlerimizden birisi. Hatta ilki. Bu bizatihi şehrimizin şeref madalyasıdır. Şehrimizin 239 şehidi, 311 gazisi var. Bakanlığımızın en kıymetli çalışma alanlarından birisi de şehitlerimizin aziz emanetleri olan ailelerine ve kahraman gazilerimiz ile gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerimiz. Şehit yakını olan, gazi ve gazi yakını olan vatandaşlarımıza kamuda istihdam sağlıyoruz. Bu kapsamda 307 kardeşimiz kamuda çalışma arkadaşlarımız oldular."

Bakan Yanık, Osmaniye'ye ve ilçelerine 20 yıllık iktidarları sürecinde bakanlıklarının hizmet başlıklarına dair 15,8 milyon lirayı bulan yatırımda bulunduklarını, yeni yatırımları da hızlı bir şekilde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

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