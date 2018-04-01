Bakanı Arslan: "Ak Parti Hep Kadınlarla Yürüdü Kadınlarla Yürüyecek"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti'nin 4,5 milyon kadın üyesi olmasını çok önemsediklerini belirterek, "Bu anlamda davamıza hizmet ederken, 40 milyon kadınımızı görmemezlikten gelme şansımız dün de yoktu, Allah'ın izniyle gelecekte de olmayacak. Bu bakış açısıyla AK Parti hep kadınlarla yürüdü, kadınlarla yürüyecek." dedi.

Arslan, Kars'tan karayolu ile geldiği Ardahan'da, Gençlik Merkezi'ndeki AK Parti Ardahan Kadın Kolları Kongresi'ne katıldı.

AK Parti'de kadınların önemli yeri olduğunu söyleyen Arslan, Ardahan kongresinin bu nedenle hem Ardahan hem de ülke için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bakan Arslan, partinin kadın kolları kongrelerini önemsediklerine işaret ederek, şunları dile getirdi:

"Büyüyen, gelişen bir Türkiye var. Aynı zamanda dünyadaki mazlumların, mağdurların da umududur. O yüzden parti olarak, ülke olarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olarak, dünyadaki mazlumlara sahip çıkarken diyoruz ki 'Sizin desteğiniz, sizin gayretiniz, verdiğiniz enerji çok önemli.' AK Parti'nin 4,5 milyon kadın üyesi olmasını çok çok önemsiyoruz. Bu anlamda davamıza hizmet ederken 40 milyon kadınımızı görmemezlikten gelme şansımız dün de yoktu, Allah'ın izniyle gelecekte de olmayacak. Bu bakış açısıyla AK Parti hep kadınlarla yürüdü, kadınlarla yürüyecek."

Kurtuluş Savaşı'nda da kadınlarla omuz omuza mücadele verildiğini hatırlatan Arslan, "Yüzyıl önce bu coğrafyalarda Kurtuluş Savaşı verilirken nasıl ki kadınlarımızla omuz omuzaydık, bundan iki sene önce 15 Temmuz'da da yine hain darbe girişimine karşı dururken omuz omuzaydık. Sizlerle birlikteydik. Her biriniz o gün birer Nene Hatun'dunuz. Her biriniz o gün birer Kara Fatma'ydınız. Her biriniz o gün birer Halide Edib'diniz. Sizlerin desteğinizle Mehmetçik bugün mücadele veriyor." diye konuştu.

Bakan Arslan, ecdadın bin yıl önce bıraktığı bu toprakları, yeni nesillere daha mamur halde bırakmak için gece gündüz çalıştıklarını, her çalışmayı milletle yaptıklarını, çalışmaktan bir an bile geri durmayacaklarını anlattı.

"Dünya beşten büyüktür"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halktan aldığı destekle söylediği "Dünya beşten büyüktür" sözünü hatırlatan Arslan, Türkiye'nin bugün dünyadaki mazlumların, mağdurların umudu olduğunu, milletten aldığı destekle olmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye'yi ulaşılabilir, erişilebilir hale getirmek için her noktada bölünmüş yollar ve demiryolları yaptıklarını belirten Arslan, AK Parti olarak ülkenin 780 bin kilometrekaresini birbirinden ayırmadan hizmet ettiklerinin altını çizdi.

Bakan Arslan, Ardahan'da yapımı devam Ilgar Tüneli'nin kendileri için Marmaray kadar önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ardahan'da bir dönemler bölünmüş yol sıfırdı. Bugün gelinen noktada 90 kilometre bölünmüş yol yapılmış, yapılmaya devam ediyor. Ardahan'ın sadece iller arası ile değil, ilçeler ile de bağlantısını bölünmüş yollarla kuruyoruz. Sadece kendi bakanlığım tarafından Ardahan'da 2 milyar 225 milyonluk yatırım yapıldı. En önemlisi, 16 Nisan'da Ardahan önemli bir karar aldı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine verdiği destekten dolayı teşekkür ederim. Önümüzdeki seçimler için de çalmadığımız kapı, girmediğimiz gönül bırakmamalıyız."

Konuşmasının ardından Bakan Arslan, karayolu ile Kars'a hareket etti.