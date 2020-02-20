Bakanı Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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Bakanı Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep'te temaslarda bulundu.

20.02.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:48
Bakanı Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı , 'te temaslarda bulundu.

"Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma" programına katılan Albayrak, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı 'i makamında ziyaret etti.

Burada şeref defterini imzalayan Albayrak'ın ziyareti daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Bakan Albayrak'a Vali Davut Gül, AK Parti ve MHP'li bazı milletvekilleriyle iş dünyası temsilcileri eşlik etti.

Albayrak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakanı Albayrak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
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