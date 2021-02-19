Son dakika haberi: Bakan Akar, TSK'nın 10 bin tonluk yüzer havuz hizmete alınması törenine katıldı
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Son dakika haberi: Bakan Akar, TSK'nın 10 bin tonluk yüzer havuz hizmete alınması törenine katıldı

19.02.2021 13:20 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:59

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Tersanesi Komutanlığında düzenlenen Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzunun hizmete alınması törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir Tersanesi Komutanlığında düzenlenen Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarındaki en büyük havuzlama kapasitesine sahip yüzer havuzunun hizmete alınması törenine katıldı. (2)

Son dakika haberi: Bakan Akar, TSK'nın 10 bin tonluk yüzer havuz hizmete alınması törenine katıldı
Son dakika haberi: Bakan Akar, TSK'nın 10 bin tonluk yüzer havuz hizmete alınması törenine katıldı
Son dakika haberi: Bakan Akar, TSK'nın 10 bin tonluk yüzer havuz hizmete alınması törenine katıldı
Son dakika haberi: Bakan Akar, TSK'nın 10 bin tonluk yüzer havuz hizmete alınması törenine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım Sakallı

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